Sanremo: nonostante l'allerta e la pioggia tante presenze anche questa mattina al mercato sul lungomare (Foto)

Nonostante l'allerta meteo e la pioggia scesa nella tarda mattinata, anche questo sabato ha fruttato buoni affari per i commercianti del mercato nella sua nuova 'casa' sul lungomare.

Come si vede dalle immagini che riportiamo, molti residenti e turisti sono andati a fare shopping tra i banchi a conferma di come la soluzione, seppur temporanea, sia stata apprezzata. Dopo qualche iniziale scetticismo, i risultati delle prime uscite confermano come la location di ripiego, in attesa del ritorno in piazza Eroi, sia buona cosa.

Ovvio che, appena sarà possibile, il mercato dovrà tornare nella sua sede originaria di piazza Eroi. Negli anni l'intero tessuto economico della zona si è strutturato proprio in relazione del mercato bisettimanale, come anche è accaduto per il Mercato Annonario.