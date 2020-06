Un nuovo parcheggio gratuito per l'estate ad Arma di Taggia: a breve convenzione tra Comune e Area 24

200 posti auto in più per l'estate di Arma di Taggia. La giunta del sindaco Mario Conio ha deliberato l'approvazione di una convenzione tra Comune e Area 24.

L'accesso al posteggio di Area 24 avviene da una rampa tra la stazione di ricarica per i veicoli elettrici e i futuri magazzini per la pesca sostenibile. Il primo cittadino punta a creare un ulteriore accesso che sia più centrale e quindi maggiormente fruibile, passando da via Sant'Erasmo

Oggi questo parcheggio versa in stato di degrado. Con questa operazione l'amministrazione comunale metterà ordine in questo spazio, ricaverà nuovi posti gratuiti per le vetture e lascerà 15 stalli per i camper.