Finisce contro le auto in sosta dopo aver zigzagato in strada Rocca mentre guidava in stato di totale ubriachezza. E’ accaduto ieri nella tarda serata a Sanremo.

Un uomo, alla guida di un’auto francese ha perso il controllo del mezzo, provocando gravi danni alle vetture parcheggiate nella strada, una traversa di via Martiri della Libertà.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno ritirato la patente al conducente ed hanno messo sotto sequestro l’auto.