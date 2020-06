Ventimiglia: troppe mascherine e guanti gettati a terra, l'Amministrazione posizionerà 20 bidoni per i Dpi

Non bastano la pandemia, i problemi sanitari ed economici. Ora, ovviamente, ci sono anche i ‘maleducati’ che gettano i cosiddetti ‘dispositivi di protezione individuale’ praticamente ovunque. In molte città è scattato l’allarme per mascherine e guanti che spesso vengono gettati sconsideratamente a terra.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha ritenuto, al fine di agevolare i cittadini a conferire i Dpi nel giusto modo e tutelare gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, di acquistare 20 bidoncini da posizionare in zone strategiche della città e dedicati al solo conferimento dei Dpi usati.

Il Comune di Ventimiglia, quindi, investirà circa 1.600 euro per comprare dalla ‘Multicom Srl’ i bidoni che verranno a breve posizionati. Chiaramente augurandosi che i ‘maleducati’ utilizzino i bidoncini anziché lordare come fanno ora le strade della città.