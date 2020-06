Sanremo: lunedì prossimo, divieto di transito in Piazza del Borgo, per lavori di manutenzione del torrente San Romolo

Il Servizio Viabilità - Settore Lavori Pubblici del comune di Sanremo comunica il divieto di transito dalle ore 20 alle 24 di lunedì 15 giugno in via Galilei, zona Piazza del Borgo nel tratto adiacente allo svincolo Aurelia Bis, per le operazioni di scarico degli automezzi da lavoro destinati alla manutenzione del torrente San Romolo.

Per raggiungere via Galilei, il tratto compreso tra lo svincolo Aurelia Bis del Borgo e Corso degli Inglesi, si dovrà transitare dallo svincolo Aurelia Bis di via Pascoli, poiché salendo da via Martiri della Libertà e da via Pietro Agosti quel tratto di via Galilei sarà interdetto al transito.