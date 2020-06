Sanremo: al Casinò si riparte martedì prossimo, ed è subito 'Poker'. Torneo fino a sabato con il tutto esaurito

Mentre il Cda attende notizie dalla Regione per capire se poter aprire almeno le sale slot già lunedì (sfumata l’ipotesi di apertura oggi dopo il rinvio in chiave nazionale di tutte le sale), il Casinò di Sanremo ha già un primo evento martedì prossimo, legato al poker che torna ‘live’.

Si tratta del torneo ‘TexPoker’ che segna il ritorno del gioco dal vivo, che verrà organizzato con tavoli da un massimo di 6 partecipanti, plexiglas divisori e ingressi contingentati su prenotazione. L’appuntamento è per martedì prossimo con i posti ai tavoli praticamente già sold out.

Il programma della manifestazione sarà calibrato sulle presenze e sulla situazione economica attuale. Diversi saranno i tornei che si svolgeranno la prossima settimana nelle sale del Casinò matuziano, con il più ricco al sabato e che vedrà un ‘ingresso’ dei giocatori fissato a 150 euro.

Un torneo di poker è sicuramente un buon viatico per ripartire al Casinò che, fermo da tre mesi, rimane l’azienda più importante della città e fulcro del turismo matuziano. Si è parlato molto delle date di riapertura e, nella serata di mercoledì era trapelata anche la possibilità che le slot potessero tornare già da oggi. Ieri, invece, è arrivato uno stop, dettato dal nuovo Dpcm in cui è scritto che “Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

Il Casinò di Sanremo, quindi, sulla base di queste disposizioni ha preferito attenersi all’ordinanza della Regione Liguria che, di fatto, gli concede l’apertura martedì. Nelle prossime ore ci sarà la certezza del ritorno all’azzardo nella città dei fiori, dove la casa da gioco ha preparato la riapertura con dovizia di particolari ed attenzione sul piano sanitario.