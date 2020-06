Anche la rete d'impresa 'Sanremo On' dice no alla 'Classicissima di Ferragosto': Berio "Sarebbe una follia"

In attesa di un contatto tra l’Amministrazione comunale di Sanremo e la Rcs Gazzetta dello Sport, si susseguono le lamentele sulla paventata organizzazione della ‘Milano-Sanremo’ nel giorno di Ferragosto.

Dopo il Sindaco Biancheri e l’Assessore Sindoni, anche il presidente della rete d’impresa ‘Sanremo On’, Roberto Berio, chiede a gran voce di rivedere la data della ‘Classicissima’, visto che il 15 agosto creerebbe non pochi problemi alle attività locali, sia in chiave economica che logistica.

“Penso sia una follia – ha detto Berio – perché già dovremo affrontare una estate molto difficile sul piano delle disposizioni sanitarie e con alle spalle una primavera da dimenticare per la pandemia. Organizzare la ‘Milano-Sanremo’ il 15 agosto ci sembra davvero una decisione assurda”.

Dopo i vari cambi di date, dall’8 alle 22 agosto, nei giorni scorsi è emersa quella del 15, nell’ambito di una rivisitazione del calendario internazionale per il quale sta lavorando la federazione ciclistica. Un compito sicuramente non facile, per cercare di far rientrare tutte le gare saltata per l’emergenza Coronavirus, tra cui appunto quella con l’arrivo nella città matuziana.

Dal comparto turistico e commerciale di Sanremo, quindi, arriva il secco no alla ‘Classicissima di Ferragosto’ e ci si augura quindi che ci sia un ripensamento ed un cambio di data. Dalla città dei fiori arrivano proposte sulla fine di agosto o addirittura settembre, anche se l’Uci, ovviamente, deve far conto con un calendario difficile da sistemare.