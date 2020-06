“La Liguria non può essere trattata così dal Governo e dai gestori autostradali. Oggi, come tante altre persone, siamo rimasti bloccati in coda per oltre tre ore”.

Interviene in questo modo l’Assessore regionale imperiese Marco Scajola, in relazione al caos scatenatosi questa mattina per le lunghe code patite sulla A10 in direzione Genova. “Pretendiamo rispetto – termina Scajola - verso chi viaggia sulle autostrade liguri per lavoro e pretendiamo subito risposte e non chiacchiere!”