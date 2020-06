Autostrada dei Fiori bloccata tra Savona e Genova per i cantieri: Alessandro Piana "Grazie al Governo ed ai concessionari”

Anche il Presidente del Consiglio regionale, l’imperiese Alessandro Piana, è tra i Consiglieri ed Assessori rimasti bloccati dai circa 20 km di coda tra il savonese e Genova, che questa mattina ha letteralmente bloccato la nostra regione, in direzione del capoluogo.

Il ponte sopra il Polcevera non è ancora terminato e, ovviamente, ci sono tutti i problemi che ben conosciamo da quasi due anni per raggiungere il capoluogo regionale ma i lavori che sono stati attuati oggi hanno mandato il tilt il traffico e, in taluni casi anche la pazienza di molti automobilisti. Proprio per la lunga coda che si è creata stamattina il Consiglio regionale di oggi è stato annullato visto che molti componenti dello stesso, tra cui anche il Presidente Toti, non sono riusciti ad arrivare a Genova.

Il Presidente Toti ha convocato d'urgenza i vertici di Autostrade in regione dopo le code generate dalla chiusura prolungata, e non comunicata, di una galleria che ha generato caos su tutta la rete autostradale ligure: "Così non va: una cosa è la messa in sicurezza seria, anche se colpevolmente rimandata, altro è imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria. È una situazione inaccettabile e noi non staremo a guardare mentre il governo tace e non decide su infrastrutture e concessioni. Abbiamo il diritto di ripartire anche noi".

L'Assessore al Turismo Gianni Berrino ha riportato la giusta indignazione degli albergatori liguri, che in queste ore stanno ricevendo lamentele dai clienti: "Rischiano di pagare per l'ennesima volta la disorganizzazione e l'irresponsabilità di un concessionario che non impara mai dai suoi errori. È inaccettabile che in tre mesi di chiusura dei confini regionali, e in mesi primaverili, Autostrade non abbia pianificato la maggior parte degli interventi di manutenzione che sapeva già di dover fare e li porti a esecuzione ora tutti insieme, con la stagione turistica che cerca di partire tra mille difficoltà".

L’imperiese Alessandro Piana ha commentato sarcasticamente pubblicando anche alcune foto: “Buongiorno amici, per iniziare bene la giornata fermi in una coda di ben 11 km ad Arenzano, direzione Genova. Nessun preavviso circa la chiusura dell’autostrada per lavori. Che dire... complimenti e grazie al Governo ed ai concessionari”.