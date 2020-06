Santo Stefano al mare: la ProLoco ringrazia Walter Lagorio e tutti i volontari che hanno offerto il proprio aiuto

Santo Stefano al mare, come tutto il Paese, si è trovato ad affrontare un momento storico indefinibile, legato alla quarantena e alla crisi portata dal Covid. Sebbene non si possa ancora parlare di un'uscita da questa situazione e molte famiglie si trovino attualmente in grande difficoltà, la solidarietà è ed è stata davvero grande.

In particolare la ProLoco di Santo Stefano al mare desidera ringraziare Walter Lagorio che oggi, come in passato, ha dimostrato un grande senso di umanità con aiuti concreti: “In situazioni come quella attuale l'altruismo è fondamentale, soprattutto quando è legato alle persone e al territorio” commenta la presidente della ProLoco Antonella Garibaldi.

Durante gli scorsi mesi la ProLoco, anche grazie agli aiuti di tanti esercenti del paese ha infatti organizzato una rete di solidarietà per distribuire generi alimentari e di prima necessità alle persone più in difficoltà.