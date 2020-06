Leonardo Di Caprio conquistato da Olio Roi di Badalucco: la foto diventa virale sui social

L'olio di Badalucco conquista anche le star di Hollywood. Prova ne sia l'ultima foto postata su Facebook da Franco Boeri Roi, dove si vede Leonardo Di Caprio che esce da Eataly Los Angeles. Nella riviera dei fiori non capita tutti i giorni di vedere un vip che esce con il carrello della spesa dove spicca proprio una bella latta di Olio Evo di Roi di Badalucco.



La foto è stata ripresa anche dall'assessore regionale al turismo della Liguria, Gianni Berrino che sui social ha scritto "Grande Orgoglio per il Ponente ligure sapere che la qualità del nostro #nettare di oliva Taggiasca venga apprezzata in tutto il mondo! Pare che anche il famoso attore Leonardo Di Caprio ne sia rimasto stregato!"