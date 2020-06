Imperia saluta Giovanni Musso nuovo presidente nazionale della Fidas “Rispondiamo alle esigenze del sistema trasfusionale”

Il 31 maggio scorso si è svolto l’ultimo consiglio direttivo della Fidas, la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, che ha nominato l'imperiese Giovanni Musso suo nuovo Presidente.

Per salutarlo, questa mattina, presso la sede della Fidas di Imperia, si è tenuto un incontro. “La Fidas – ha detto Musso - come del resto ha fatto in questi anni, dovrà rispondere alle esigenze del sistema trasfusionale del paese. La sfida che si pone davanti è quella della tutela del sistema trasfusionale, basato sulle associazioni di volontariato, e quindi sui volontari, che in maniera responsabile, anonima e gratuita, donano il sangue per il bene di persone e pazienti che hanno bisogno di questo gesto molto significativo ed importante”.

La Fidas, anche in questo momento di emergenza nazionale, ha dimostrato di rispondere bene ai bisogni del sistema trasfusionale: “E' venuta alla ribalta – termina Musso - in questi ultimi periodi, l'importanza della donazione del plasma, che è un'altra importante sfida che spetta, appunto, alla Fidas. Vorrei mandare un sentito ringraziamento per questa mia nomina alla federazione provinciale di Imperia”.