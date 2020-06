Imperia: consegnate in Prefettura le onorificenze dell’ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana'

Il Prefetto della provincia di Imperia Alberto Intini, nell’ambito dell’evento celebrativo del 74° Anniversario della nascita della Repubblica, ha proceduto alla consegna delle onorificenze dell’ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana', conferite dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono state consegnate a:

Ufficiale Dott. Cosimo Bruno, Medico fisioterapista di Bordighera;

Cavaliere Dr.ssa Susanna Bernoldi, Docente, rappresentante A.I.F.O.;

Cavaliere Isp. Sup. Marco Cagoldella Polizia di Stato in quiescenza, è stato Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo;

Cavaliere Silvano Martella, è stato Presidente A.N.M.I. Sezione di Ospedaletti, dipendente delle FF.SS in quiescenza;

Cavaliere Lgt. C.S. Mauro Felice Rinaldi dell’Arma dei Carabinieri, Comandante della Stazione di Arma di Taggia.

Quest’anno, la consegna degli attestati onorifici sopraelencati, è avvenuta in Prefettura, in diverse giornate sino alla mattinata odierna – in forma ristretta – in adesione alle indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione all’attuale emergenza per la diffusione dell’epidemia da Covid 19 che ha colpito il nostro Paese.