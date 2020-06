Giustizia: On. Di Muro (Lega) “Sanremo rivuole il tribunale: pronta interrogazione al ministro Bonafede su riaperture”

“Sono soddisfatto per l’approvazione unanime da parte del consiglio comunale di Sanremo dell’ordine del giorno presentato dalla Lega sulla riapertura del tribunale della città dei fiori”.

Lo ha detto l’On. Flavio Di Muro, in relazione alle richieste di riapertura del tribunale matuziano. “Un'istanza – prosegue -che porto avanti dal primo giorno del mio insediamento in Parlamento. In tal senso ho presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia Bonafede per sapere se intenda procedere alla riapertura dei tribunali soppressi".

"L’esigenza, oggi - termina - è ulteriormente motivata dall’urgente necessità, legata all’emergenza sanitaria Covid-19, di rendere quanto più operativo possibile il distanziamento sociale, evitare assembramenti e quindi snellire gli accessi degli utenti e degli operatori di giustizia nelle strutture”.