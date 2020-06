L’Arci Antica Compagnia Portuale a rischio chiusura: un pezzo della storia imperiese potrebbe sparire

Nasce nel 1995 dall'impegno dei lavoratori del porto onegliese il circolo Arci Antica Compagnia Portuale, per tutti semplicemente “i Camalli”. Dopo 25 anni di attività in calata Cuneo, che lo hanno portato a diventare un vero punto di riferimento per generazioni di imperiesi, oggi i contraccolpi economici dell’emergenza coronavirus rischiano di mettere la parola fine a questa esperienza di partecipazione, cultura, e politica al di fuori della logica del profitto.



Il lockdown imposto dal governo per motivi sanitari non ha solo messo in crisi le attività commerciali e il settore turistico cittadino, ma ha anche arrestato le attività del circolo Arci: di colpo i Camalli si sono trovati privi degli strumenti di autofinanziamento che insieme al lavoro dei volontari gli garantivano la sopravvivenza.

Niente più concerti, niente più cene, affitto e bollette che quindi non possono più essere pagati: questo il drammatico quadro che mette una seria ipoteca sul futuro di questa realtà. Il tutto succede, peraltro, in una città più affamata che mai di realtà dedicate alla socialità, alla libera espressione, all’autorganizzazione e all’arte; una città in cui chiudono teatri, cinema e librerie dovrebbe difendere con i denti esperienze come quella dell’Antica Compagnia Portuale, e invece, al di fuori della solidarietà di associazioni e persone che con i Camalli hanno da sempre avuto a che fare, dalle istituzioni di tutti i livelli non ci sono attenzioni per le realtà associative come questa.



Di fatto il governo ha lasciato senza sostegno il mondo dell’associazionismo nel contesto della pandemia, e altrettanta indifferenza per il settore è possibile osservarla a livello regionale e comunale: tutti distratti in cose ritenute più importanti evidentemente, e nel frattempo a Imperia e provincia avanza l’impoverimento culturale.



Abbiamo incontrato volontari del circolo, membri del direttivo e rappresentanti di varie organizzazioni che ruotano attorno ai Camalli, per ricostruire la storia dell’Antica Compagnia Portuale, oltre che focalizzare le difficoltà attuali e le prospettive per il futuro.



Se infatti le attività tipiche di questa realtà si sono fermate i volontari non si sono rassegnati all’immobilità, e hanno aderito alla rete di Imperia Solidale, che in questo periodo di pandemia ha fornito e tuttora fornisce beni di prima necessità a numerose famiglie imperiesi in difficoltà.