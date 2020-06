I problemi delle famiglie con ragazzi disabili e le preoccupazioni per il futuro. La Polisportiva Integrabili ospite a ‘2 ciapetti con Federico’

C’è una realtà che ha vissuto il periodo di lockdown in maniera ancora più difficile degli altri e che ora ha preoccupazioni per il futuro. Si tratta delle famiglie con ragazzi che presentano disabilità. Una realtà a volte silenziosa che però non deve essere dimenticata, ed anzi deve essere presa in considerazione e coinvolta in quelle che saranno le scelte. Per analizzare questa situazione a ‘2 ciapetti con Federico’ sono intervenute Alessandra Mamino e Maura Erbini della Polisportiva Integrabili che hanno portato la loro esperienza.

“Questo periodo è stato vissuto in maniera molto complicata – ha detto Alessandra Mamino - i ragazzi si sono trovati all’improvviso privi degli impegni quotidiani, come scuola, sport e attività ludico-ricreative, e senza la possibilità di vedere i loro amici. La mancanza di impegni ha creato uno squilibrio che noi genitori abbiamo dovuto gestire dentro casa”.

“La scuola è un punto fondamentale per i ragazzi con disabilità, perché è una delle loro routine principali occupando gran parte della giornata – ha aggiunto Maura Erbini - La scuola come didattica a distanza è partita in ritardo, come per tutti gli studenti, ma in alcuni casi non è stato neanche possibile metterla in pratica per le caratteristiche dei ragazzi. Sono venute a mancare le terapie, come logopedia e psicomotricità, che non sono possibili a distanza. Ora con la ripartenza c’è l’esigenza delle famiglie di essere ascoltate e di avere certezze sul futuro, anche per quel che riguarda la scuola. Nelle direttive ministeriali si sono a volte dimenticati delle famiglie di ragazzi disabili, salvo poi correggere il tiro”.

Infine un appello: “E’ fondamentale ascoltare le famiglie e le loro esigenze – ha concluso Alessandra Mamino - perché le famiglie sono coloro che conoscono bene i figli e le loro esigenze. In tutti quelli che saranno i progetti, le famiglie dovranno essere prese in considerazione”.

Guarda il video con l'intervista completa:

