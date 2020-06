Riapertura del Casinò di Sanremo: il consigliere Ventimiglia (Lega) "Le nostre richieste sono state esaudite"

"Siamo soddisfatti che le nostre richieste poste a Regione Liguria per la riapertura della Casa da Gioco siano state esaudite".



Così Daniele Ventimiglia, consigliere comunale della Lega a Sanremo in merito alla casa da gioco matuziana. "La Lega a Sanremo, tramite il sottoscritto, è stato il primo partito a richiedere con forza la riapertura della nostra struttura, ovviamente nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza. - sottolinea - Fa piacere, constatare che oggi, molti consiglieri esultino, rivendicando addirittura primogeniture nel merito".



"A noi sostanzialmente interessa sapere che molti dipendenti oggi cessino la cassa integrazione e tornino al percepire uno stipendio dignitoso. E soprattutto il Comune di Sanremo, possa tornare a contare su gli introiti economici del Casinò determinanti per l’economia della città" - conclude Ventimiglia.