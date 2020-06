Politica |

Le strategie di Amaie Energia tra aumento di capitale, pista ciclabile, mercato dei fiori e rifiuti. Andrea Gorlero ospite a ‘2 ciapetti con Federico’

Il Presidente ed Amministratore Delegato di Amaie Energia Andrea Gorlero delinea le strategie della società che nasceranno dall'aumento di capitale sociale. Tra queste ci sarà, entro l'estate, l'acquisto della pista ciclabile.

Andrea Gorlero

I prossimi mesi segneranno un momento molto importante per l’Amaie Energia chiamata a numerose sfide sotto molteplici ambiti. Determinante sarà l’imminente aumento di capitale sociale. A parlarne, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, è stato il Presidente ed Amministratore Delegato della società Andrea Gorlero. “Il 10 giugno si terrà l’assemblea societaria, dove si modificherà radicalmente lo statuto per renderla a tutti effetti una multi servizi – ha detto - Poi si potrà procedere con l’aumento di capitale sociale da 2.090.000 a 11.600.000 euro. Un aumento che con 7,5 milioni tra capitali e immobili interesserà principalmente il Comune di Sanremo, che sta facendo grandi investimenti sulla società, poi la stessa Amaie per 1 milione, la Filse per un altro milione di euro, ed il Comune di Taggia che dovrebbe decidere di aderire con una sua quota”. Tutto questo permetterà ad Amaie Energia di avviare una serie di progetti e strategie che prenderanno il via nel prossimo futuro. “Una delle prospettive – ha spiegato Gorlero - è quella di assumere la concessione per i prossimi 33 anni del Mercato dei Fiori, poi l’acquisto della pista ciclabile, che potrebbe già avvenire già nel corso dell’estate, e le successive manutenzioni indispensabili. Non dimentichiamoci anche l’ampliamento dell’ambito dei rifiuti, per il quale stiamo avendo diversi incontri con i Comuni del territorio”. Guarda il video con l’intervista completa: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

