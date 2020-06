Sanremo: mercato sul lungomare, Alessandro Il Grande chiede un adeguamento delle corse dei bus alla Rt

Proposta del presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, alla Riviera Trasporti dopo lo spostamento del mercato bisettimanale nella zona del lungomare Italo Calvino.

Il Grande chiede infatti di valutare la possibilità di adeguare, in via temporanea, le corse volte al trasporto verso le zone di piazza Eroi, Borgo, Baragallo e San Bartolomeo, con una soluzione tecnica, nelle sole giornate di martedì e sabato, che permetta di prolungare il percorso fino a fine via Roma ed immettersi in via Nino Bixio, per poi proseguire con il tratto di corsa ordinario, in modo da poter agevolare i cittadini che frequentano il mercato e disporre, solo per il rientro a fine mattinata, di un mezzo pubblico verso le stesse zone.

“Si tratta di un suggerimento ed un contributo di attenzione – sottolinea Il Grande - verso i cittadini a compensazione della riduzione di corse del tratto Villa Helios-La Brezza, ed anche per le categorie produttive”. Il presidente del Consiglio matuziano ha anche chiesto alla Riviera Trasporti come intende organizzare in futuro la corsa giornaliera La Brezza-Villa Helios, ad oggi ridimensionata.