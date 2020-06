Sanremo: discarica a cielo aperto nella zona di Capo Verde, rifiuti di cantiere abbandonati in riva al mare

Nuova discarica a cielo aperto nella zona di Capo Verde, a ridosso della caletta naturale che si trova sotto la zona del faro.

Una vera e propria montagna di ondolux smontata da qualche struttura di campagna, con il materiale gettato anche in mezzo al sentiero di accesso alla spiaggia tanto da impedirne il transito. Come se non bastasse ci sono anche un immancabile divano e altri rifiuti di varia natura.

Oltre al danno la beffa, visto che circa un anno fa un gruppo di volenterosi ragazzi si erano dati appuntamento per ripulire l'intera zona. L'area, a pochi passi dalla ciclabile, è una delle poche rimaste naturali ed è frequentatissima da chi vuole godersi un po’ di tranquillità.