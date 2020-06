Sanremo: festa di fine Ramadan a Borgo Tinasso, le scuse del centro Islamico ai residenti della zona

Il centro culturale Islamico ‘Al-Hidayah’ di Sanremo in una nota ha espresso le proprie scuse a tutti i cittadini, che risiedono nei pressi del campo sportivo di Pian dei Cavalieri, per il disturbo arrecato domenica 24 maggio scorso, a causa gli altoparlanti attivati fin dal mattino presto, per la festa di fine Ramadan.

“L'utilizzo del campo – viene sottolineato dal centro culturale - è stato un evento unico ed eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto che non si ripeterà il prossimo anno. Per un difetto di interno di comunicazione, il Comune di Sanremo non era a conoscenza dell'utilizzo degli altoparlanti ma l'amministrazione si è comunque premurata affinchè venissero garantiti tutti i protocolli di sicurezza”.

“Ci rammarichiamo per quanto accaduto – termina il Presidente del centro islamico Abdelali Abbou - e comprendendo il disagio provocato, rinnovo personalmente le scuse a tutti i residenti”.