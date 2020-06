Centri estivi a Sanremo: l'Amministrazione comunale ha approvato i progetti per l’estate 2020

Dopo il via libera regionale con l’ordinanza del 1° giugno, che consente la ripresa delle attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti in linea con le nuove normative, la Giunta comunale si è riunita ieri per dare il via libera ai progetti dei centri estivi e consentirne l’immediata ripresa.

La Giunta ha valutato e approvato, per quanto di sua competenza, tutti i progetti proposti: progetto centro estivo l’Albero dei Gufi, progetto centro estivo dell'associazione “Insieme Sanremo”, progetto centro estivo junior Soccer School 2020, progetto campo estivo il Borgo (Polisportiva Matuziana Sanremo), progetto campus “R…estate con noi” Anffas Onlus 'Sanremo&Aquilone'.

“Dopo oltre tre mesi di chiusura delle scuole, che ha comportato molti disagi alle famiglie, la ripresa dei centri estivi nel rispetto delle linee guida emanate rappresenta un ulteriore passo importante verso il ritorno alla normalità”, hanno commentato il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore alle Politiche Sociali Costanza Pireri.