Sanremo: secondo lotto di lavori per la nuova scuola al Mercato dei Fiori, pubblicato il bando. Un appalto da oltre 850 mila euro

Si avvicina sempre più l'inizio dei lavori per la realizzazione delle aule al primo piano del Mercato dei Fiori, quel nuovo plesso scolastico figlio dell’emergenza post ‘sgombero Pascoli’ e che ora potrebbe dare una nuova casa a molti studenti della zona.

In questi giorni il Comune di Sanremo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il bando per l’assegnazione dell’appalto da oltre 850 mila euro (per la precisione sono 864.592,99 euro). L’oggetto dell’incarico è “esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di realizzazione dei nuovi locali scolastici presso il Mercato dei Fiori di valle Armea, primo piano ballatoio, istituti superiori, II lotto funzionale”. La consegna dei lavori è entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle 13 di lunedì 22 giugno. La seduta pubblica per l’apertura delle buste è fissata alle 15 dello stesso giorno.

In allegato il bando e il disciplinare di gara.