Imperia: i dipendenti della Olio Carli donano 3500 euro alla Croce Bianca, Trincheri "Una boccata d'ossigeno"

"E' un momento in cui stiamo sostenendo veramente tantissime spese. - afferma Trincheri - proprio ieri facendo due calcoli del nostro operato in questa emergenza, posso comunicare che abbiamo speso più di 28mila euro per dispositivi individuali di sicurezza, tra maschere FFP tute e sanificatori e parliamo di spese sostenute dai primi di marzo ad oggi".

"La Croce Bianca in prima linea in questa emergenza Covid-19 ha messo a disposizione della popolazione 3 ambulanze dedicate, 28 volontari attivi ( sui 70 abituali una riduzione di più del 50 % di volontari che si sono autosospesi per svariate ragioni di salute, di famiglia, età ecc ) e 13 dipendenti ( 2 dei quali sono stati poi bloccati dallo stesso virus e per fortuna ora sono tornati regolarmente in servizio dopo 40 giorni a casa) svolgendo dai primi di marzo più di 450 servizi dedicati e percorrendo 18500km. - sottolinea il presidente - numeri importanti effettuati in soli 90 giorni e senza contare il resto dei servizi di emergenza e ordinari che abbiamo continuato a svolgere regolarmente. Questi numeri, che riguardano solo la Croce Bianca Imperia possono anche far capire l’impatto che ha avuto questa pandemia sulla nostra provincia moltiplicandoli chi più chi meno con tutte le croci sul territorio che, come noi, hanno dato tutto dal primo giorno di emergenza e non si sono mai fermate".

"Ringrazio veramente di cuore tutti i dipendenti della ditta Olio Carli perché so che lo stesso gesto lo hanno fatto anche per altre croci della nostra città dimostrando di essere vicini a tutti i volontari impegnati in questa battaglia a prescindere dal colore dello stemma sulla divisa, tra l’altro in questo periodo le divise erano tutte uguali delle anonime tute bianche indossate da persone con il cuore grande e tanta voglia di fare del bene ed aiutare gli altri. - conclude Trincheri - Ringrazio tutti quelli che ci sono vicini e approfitto per ricordare che è possibile donare il 5*1000 alla croce bianca di Imperia, un aiuto fondamentale per permetterci di andare avanti, basta indicare il nostro codice fiscale 80006490082 nel apposito spazio dei modelli CUD, 730 e Unico nella casella “ Sostegno del Volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” con un semplice gesto, scrivendo il nostro codice fiscale, potrete darci un enorme aiuto, di cui abbiamo veramente bisogno in questo momento".