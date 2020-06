Sanremo: ripascimento delle spiagge e manutenzione degli arenili, da mercoledì divieto di transito in strada Tre Ponti

Il Comune di Sanremo ha affidato di recente importanti lavori di rinascimento delle spiagge e manutenzione degli arenili in vista di una stagione estiva in ritardo e a dir poco imprevedibile. E, proprio per favorire gli interventi previsti in zona 'Tre Ponti', da mercoledì mattina alle 8 sarà in vigore il divieto di transito sull'omonima strada. In particolare lo stop alla circolazione interesserà il tratto che va dallo stabilimento 'Tre Ponti' alla fine della strada.

La determinazione a contrarre pubblicata qualche giorno fa ha avuto l’esito sperato e l’incarico è stato affidato alla ditta ‘Eco Zetto Ricicli’ per un importo complessivo di 48 mila euro, contro i circa 60 mila del bando.

La Giunta dello scorso 9 aprile, inoltre, aveva stabilito che, in base all’emergenza Covid-19 e alle sue conseguenze sugli equilibri di bilancio, la non assunzione dell’impegno avrebbe determinato danni gravi sia per il mancato mantenimento dei propri beni con un incremento dell’erosione per i prossimi anni, sia per le concessioni oggetto di contratto di affidamento di servizi attivi per cui la mancata apertura delle strutture comporterebbe un pregiudizio contrattuale con possibilità di mancato introito per le casse comunali.