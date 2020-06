Si capotta con l’auto in via Airenti in Caramagna ad Imperia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sesto l’auto e fatto uscire il conducente dal mezzo.

E’ stato quindi soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia, che lo ha portato in ospedale in codice giallo di media gravità.