Ospedaletti: ritornano a pagamento i parcheggi su strisce blu e dal Comune invitano a devolvere il 5x1000

A partire da oggi tornano ad essere a pagamento i parcheggi nelle zone blu di Ospedaletti. Chi ha sottoscritto e pagato un abbonamento riguardo agli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio può chiedere presso la sede della Polizia Locale la proroga dell'abbonamento relativa al periodo già pagato e non sfruttato, comunque per un massimo dei tre mesi sopra indicati.

Inoltre, il Sindaco Daniele Cimiotti invita, ringraziando in anticipo, i cittadini residenti e non residenti a devolvere il '5 per mille' della propria Dichiarazione al Comune il cui Codice Fiscale è: 002 468 800 82. Il primo cittadino ha ricordato gli sforzi profusi e i problemi finanziari in cui versa anche il Comune di Ospedaletti a causa dell'emergenza Covid-19.