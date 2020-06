Vallecrosia: tradizionale fiera di Pentecoste in sicurezza grazie alla collaborazione tra Comune e AFI (foto)

Oggi si è svolto il tradizionale appuntamento annuale con la fiera della Pentecoste di Vallecrosia. Grazie alle opportune misure adottate dal Comune e con l'impegno dimostrato dagli operatori della fiera nel far rispettare le norme previste per la messa in sicurezza, la fiera ha ottenuto una buona affluenza di pubblico, in totale tranquillità.



Il Presidente A. F. I. Sezione Liguria Gabriele Ogliaro si dichiara soddisfatto e ci tiene a ringraziare il Sindaco Armando Biasi e l’amministrazione comunale, così come il comandante della Polizia Municipale Elvio Bonsignore e i suoi agenti. “Grazie al loro supporto e alla collaborazione con gli operatori è stato possibile garantire lo svolgimento della fiera. Siamo soddisfatti per essere riusciti a far ripartire un settore che è stato messo in ginocchio da questa emergenza sanitaria” - commenta Ogliaro.