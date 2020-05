Sanremo: trasferimento dal pubblico al privato del personale di 'Casa Serena', la Rsu chiede un incontro al Sindaco

Dopo le diverse riunioni intercorse fra l’Amministrazione e le parti sindacali territoriali ed aziendali sul tema del trasferimento del personale di Casa Serena al privato, la RSU del Comune matuziana si è ieri riunita per decidere il da farsi.

Al termine dell’incontro è stato deciso di chiedere un incontro urgente all’Amministrazione. Al tavolo della riunione verrà ulteriormente ribadita la contrarietà del sindaco all’operazione di cessione dei dipendenti, chiedendo l’apertura di un confronto a livello aziendale.

Il 13 maggio scorso l’Amministrazione comunale matuziana aveva confermato ai dipendenti della residenza protetta che sarebbero passati al privato, una volta che la struttura sarà venduta dal Comune. Alla manifestazione di interesse hanno risposto ben 11 aziende e, quindi, il salto dal pubblico al privato sembra ormai cosa fatta.

Dopo l’incontro anche Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto al Sindaco ed al Segretario Generale un tavolo istituzionale per confrontarsi e capire da dove nasce questa presa di posizione dei dirigenti. Il Sindaco Biancheri si è impegnato fino all'ultimo per tutelare i dipendenti: la Corte dei Conti ha dato discrezionalità all'azienda e, infine, i dirigenti hanno detto il definitivo 'no' al reintegro in Comune. I lavoratori di 'Casa Serena' avevano annunciato l'intenzione di rivolgersi ai sindacati e di intentare causa.