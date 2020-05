Sanremo: dal parrucchiere in piena Fase2 “Ci sentiamo importanti, è bello vedere le persone felici” (Video)

“C’è voglia di normalità” è una delle frasi che più spesso abbiamo sentito in questo strano periodo di Fase2. E cosa c’è di più normale di un sabato mattina dal parrucchiere?

Prenotazione alla mano siamo stati da Alessio De Lisi di ‘Sciampo’, noto salone di Sanremo. Norme stringenti rispettate alla perfezione: dal gel per sanificare le mani presente in ogni angolo, alle mascherine sempre ben indossate, passando per un sacchetto in plastica usa e getta per coprire le borse delle signore e, addirittura, un’aspirazione agli ioni al posto del tradizionale asciugamano. E poi: barriere tra i lavatesta e tutte le attenzioni necessarie per evitare contatti diretti tra i clienti e mantenere le giuste distanze.

Ma com’è andare dal parrucchiere in Fase2?