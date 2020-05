Come fare soldi usando la valuta dei bitcoin

Il valore del bitcoin oggi è molto lontano da quello degli anni passati. Se in effetti esaminassimo il tasso di cambio Bitcoin rispetto al dollaro USA sul mercato Forex, noteremmo un picco che può essere collocato a novembre 2013. In quel periodo, infatti, il tasso di cambio BTC / USD era pari a 1,051. Su quelle posizioni, come si può vedere dai grafici bitcoin, la criptovaluta è riuscita a rimanere per un breve periodo. Entro un mese, infatti, il prezzo del bitcoin è tornato a 700.

Fu proprio in quella circostanza che si parlò di un boom speculativo sul bitcoin. Secondo molti analisti, cioè la corsa della criptovaluta stava mostrando tutti i suoi limiti. Ritorneremo più tardi alla questione dei vantaggi e degli svantaggi del bitcoin. Per ora, vogliamo dire semplicemente che, come si può vedere dai grafici bitcoin, la criptovaluta si è sgonfiata ma ha comunque dimostrato che non è un fenomeno di passaggio.

Come acquistare Bitcoin

La domanda su come acquistare bitcoin è completamente diversa dalla domanda su come investire in bitcoin. Il primo, infatti, più del settore degli investimenti riguarda quello relativo all'uso del bitcoin stesso. Con la seconda domanda, tuttavia, siamo in piena sfera speculativa. Per fare ciò è necessario prima di tutto disporre di un account che consenta questo tipo di operazione.

Aprire un account bitcoin

Il primo passo per acquistare bitcoin è aprire un indirizzo bitcoin. In pratica si tratta di attivare una sorta di conto personale su cui fare affidamento sulla propria attività di acquisto e vendita. Rispetto al passato di oggi, i portafogli compatibili con Windows, Osx, Linux, Android e iPhone sono davvero tanti. Tra i programmi più usati per scambiare bitcoin ci sono Electrum, Mycelium e Hive. Tutti questi programmi, oltre alle loro specifiche tecniche, sono molto facili da usare e assolutamente open source. Si tratta di dispositivi che garantiscono la massima sicurezza e velocità.

Dove comprare bitcoin

Dopo aver aperto un portafoglio personale è possibile passare alla fase di acquisto di bitcoin. I servizi disponibili per questo tipo di operazione sono molti. Il consiglio da dare a coloro che decidano di acquistare bitcoin è affidarsi solo a siti di venditori autorizzati e affidabili. Tra i siti in cui è possibile acquistare bitcoin c'è il bitcoin profit dei bitcoin. Questi sono i siti più consolidati su cui è possibile acquistare e vendere bitcoin in assoluta sicurezza. La sicurezza è la richiesta principale di coloro che lavorano con bitcoin. Da questo punto di vista, i quattro siti che abbiamo citato offrono garanzie molto elevate, richiedendo anche al cliente di inviare un documento di identità.

Ma tecnicamente su questi siti avviene la compravendita di bitcoin. Il processo è semplice. Una volta completata la fase di registrazione, ci possono essere due soluzioni: connettere il tuo account al sito o effettuare pagamenti una tantum anche con Post pay. Attraverso questi due modi avviene il rimpolpare del conto bitcoin. Ovviamente anche per quanto riguarda questo aspetto, gli standard di sicurezza sono molto elevati. La connessione dell'account personale all'account bitcoin richiede l'esecuzione di alcuni controlli. Ovviamente l'acquisto e la vendita di bitcoin non avvengono a un tasso di cambio fisso ma alla luce delle fluttuazioni del mercato.







Come fare soldi con i bitcoin

Per guadagnare con i bitcoin, devi trovare il momento giusto per vendere o acquistare. Quando la quotazione di bitcoin, nel novembre 2013, ha registrato un vero aumento, molte persone hanno fatto soldi e sono riuscite a vendere al momento giusto. La risposta da dare alla tipica domanda di ciascun investitore "come fare soldi con i bitcoin" è semplice: anticipare il mercato. Ovviamente, riuscire a capire quando è il momento giusto per vendere o comprare non è un gioco da ragazzi. Come con qualsiasi altro tipo di investimento, anche nel caso dei bitcoin è necessario tenere debitamente conto del famoso contesto generale. Si può usare questo conto bitcoin come proprio conto bancario. Si può usare in qualsiasi modo come un conto bancario.