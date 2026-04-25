TAN, TAEG e cessione del quinto: la guida ai numeri che contano prima di firmare

La cessione del quinto è uno degli strumenti di credito più lineari sul mercato italiano: rata fissa, trattenuta diretta in busta paga o cedolino della pensione, durata certa. Tutta questa semplicità, però, potrebbe non essere utile nel momento in cui si dovessero mettere a confronto due preventivi diversi. Perché i numeri da guardare non sono tutti uguali, e quelli che saltano all'occhio per primi non sono necessariamente i più utili. Due indicatori in particolare, TAN e TAEG, fanno la differenza tra scegliere con consapevolezza e scegliere un po' alla cieca.

Il TAN: facile da capire, impossibile da usare da solo

Partiamo dal più intuitivo. Il Tasso Annuo Nominale TAN indica la percentuale di interessi applicata al capitale prestato, su base annua. Un TAN del 5,50% su 20.000€ significa circa 1.100€ di interessi l'anno. Fin qui, tutto chiaro. Il punto è che quel numero racconta solo un pezzo della storia. Fuori dal TAN restano le spese di istruttoria, la gestione della pratica, le commissioni di intermediazione e soprattutto i premi assicurativi. Chi conosce la cessione del quinto sa che le polizze vita e rischio impiego sono obbligatorie per legge, e incidono parecchio sul costo finale. Guardare solo il TAN è un po' come valutare un affitto dal canone mensile senza aver letto le spese condominiali: il numero è vero, ma il conto che paghi alla fine è un altro.

Il TAEG: scomodo, ma è quello che serve

Il Tasso Annuo Effettivo Globale TAEG mette insieme interessi e tutte le spese obbligatorie del finanziamento. Un solo numero che restituisce il costo complessivo reale. Gli intermediari sono tenuti a indicarlo nei documenti precontrattuali (è un obbligo, non una cortesia), ma nella pratica commerciale tende a finire in corpo minore, nascosto nelle note o schiacciato in fondo alla pagina.

Facciamo un caso concreto per capire quanto pesa. Due proposte di cessione del quinto, stesso importo, stesso TAN al 5,50%. La prima ha un TAEG del 7,20%, la seconda dell'8,90%. Un punto e settanta di differenza che, su un prestito decennale da 25.000€, si traduce in diverse centinaia di euro in più. Stesso tasso nominale, costi reali molto diversi. Senza il TAEG, le due offerte sembrerebbero identiche.

Ma allora perché quasi nessuno guarda il TAEG?

Perché la rata è più concreta. Si capisce al volo, si confronta con lo stipendio, si sente ogni mese quando esce dal conto. Il TAEG richiede un passaggio in più: bisogna sapere cos'è, dove trovarlo, come leggerlo. Non è difficile, ma nessuno te lo spiega se non lo chiedi.

Ed è qui che la consulenza fa la differenza, quella vera, non quella che si limita a compilare un modulo. Un intermediario serio, scompone il preventivo voce per voce e ti mette nelle condizioni di confrontare le offerte sullo stesso piano. È l'approccio che realtà come https://www.prestitiecessionedelquinto.com hanno scelto di adottare: partire dai numeri, spiegarli, e lasciare che sia il cliente a decidere con tutti gli elementi in mano.

Il SECCI: quel foglio che conviene leggere

La Banca d'Italia e l'IVASS vigilano sulla correttezza delle informazioni precontrattuali, e gli operatori sono obbligati a consegnare il modulo SECCI prima della firma. È il documento europeo standardizzato che riassume le condizioni economiche del prestito. Il TAEG compare in posizione centrale, non a caso: il legislatore lo considera il dato più affidabile per chi deve scegliere.

Nessuno pretende che chi chieda una cessione del quinto diventi un esperto di finanza. Ma sapere che il TAN non basta e che il TAEG esiste apposta per mostrare il quadro completo cambia il modo in cui si affronta un preventivo. Le domande diventano più precise, le offerte più facili da confrontare. E su un finanziamento che dura cinque o dieci anni, fare la domanda giusta al momento giusto, può valere parecchi soldi.











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