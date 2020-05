Multa al bar 'Vecchi Ricordi' di Triora: l'accaduto finisce in televisione da Barbara d'Urso a 'Pomeriggio 5'

La vicenda della multa al bar Vecchi Ricordi di Triora è finita anche a Pomeriggio 5, il programma televisivo su Canale 5, condotto da Barbara d’Urso. Una troupe si è recata nel paese delle streghe della valle Argentina per intervistare Ramona Bruno, la titolare del locale.



Avevamo raccontato l'accaduto nel weekend: nel primo giorno della riapertura, il 18 maggio, il locale era stato controllato dai carabinieri e due giorni dopo era stata elevata una sanzione di 280 euro per assembramenti tra i tavoli. Sembra che qualcuno avesse richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di persone sedute ai tavoli, a distanza ravvicinata.



Ramona Bruno ha mostrato quella che era potenzialmente la situazione di assembramento riscontrata dai carabinieri del locale distaccamento durante la sera del controllo. La titolare ha sottolineato come le persone sedute vicine fossero o parenti o persone conviventi e dallo studio Barbara d'Urso ha commentato: “Si passa da un eccesso all’altro. Si passa dalla movida sfrenata a multe incredibili. Se sono congiunti, se io vado con mio marito a bere una cosa è ovvio che non puoi farmi una multa, viviamo insieme”.