Sanremo: l’inciviltà torna alla ribalta, nelle ultime 24 ore boom di abbandoni in centro e nelle frazioni. In arrivo multe salate (Foto)

Sarà il ‘liberi tutti’ post lockdown, sarà che per qualcuno sembrano essere cambiate le priorità, ma nelle ultime 24 ore Sanremo ha fatto i conti con una recrudescenza dell’abbandono di rifiuti sul territorio. Le immagini che pubblichiamo, postate su Facebook con condivisibile sdegno dall’ex consigliere comunale Robert Von Hackwitz, parlano chiarissimo.

Quella che colpisce maggiormente risguarda piazza San Costanzo, nel cuore della ‘Pigna’: lavatrici ed elettrodomestici pesanti di ogni genere abbandonati a bordo strada senza alcun ritegno. E poi biciclette, tappeti elastici, sacchi accumulati senza la minima cura per un corretto smaltimento. Che cosa sta succedendo?

Pare che in parte abbiano influito proprio le settimane di lockdown, con le persone chiuse in casa che si sono dedicate ad attività che possono aver aumentato la produzione di rifiuti speciali o ingombranti. Ma qualcuno potrebbe anche aver pensato a un ammorbidimento dei controlli all’insegna del “ora ci sono cose più importanti”. Ma non è così.

L’assessore all’Igiene Urbana, Lucia Artusi, afferma ai nostri microfoni che sono già stati attivate tutte le verifiche del caso sulle telecamere di videosorveglianza istallate nei punti più sensibili e, nei prossimi giorni, partiranno le multe. Alcune zone non sono coperte, ma in questi casi sarà possibile risalire ai trasgressori grazie alle targhe dei mezzi. Certi rifiuti, infatti, sono stati palesemente portati lì a bordo di auto o furgoni.

Si spera, quindi, che laddove non interverrà il buonsenso, possa essere qualche multa salata a riportare i cittadini sulla retta via.