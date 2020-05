La parrucchieri Gori non ha aumentato il costo di nessun servizio, facendo rimanere il listino identico a prima del lockdown

Mentre alcuni parrucchieri, barbieri e centri estetici si sono trovati costretti ad aumentare i prezzi delle loro prestazioni a causa delle spese sostenute per adeguare i propri locali con interventi di sanificazione e rifornimento di accessori usa e getta, c'è invece chi come la Parrucchieri Gori ad Arma di Taggia non ha aumentato il costo di nessun servizio. Infatti, nonostante il salone si sia dovuto accollare i costi di adeguamento dei locali e quelli relativi all'acquisto di dispositivi di sicurezza personali come guanti, kimoni, mascherine e prodotti igenizzanti, ha mantenuto comunque il listino identico a prima del lockdown. Inoltre, per agevolare la propria clientela ha convertito la scuola parrucchieri, presente all'interno della struttura della stazione ferroviaria di Taggia, in un salone di 250 metri quadri con l'inserimento di 10 postazioni di lavoro distanziate l'una dall'altra di 5 metri. Nel negozio di via Boselli sono invece disponibili altre quattro postazioni.

Per appuntamenti nei saloni contattare parrucchieri Gori al 0184448914 per via Boselli e 018446210 per la scuola, oppure è possibile prenotare sulla pagina Facebook.