Dal Principato di Monaco: saune, piscine, cinema, discoteche ecco cosa non riaprirà il 2 giugno

Nel Principato di Monaco non tutto riaprirà il 2 giugno: una serie di attività sono state giudicate ancora troppo a rischio e per loro si prospetta una riapertura più in là nel tempo, quando scatterà la fase 3 o quando, in ogni caso, la situazione sarà più tranquilla.

I dati sul contagio sono sempre stati rassicuranti, il Principato di Monaco non si è mai venuto a trovare, nel corso dell’epidemia, in situazioni gravi, ma occorre tenere a mente che sia il Principe Albert II° , sia il Primo Ministro Serge Telle sono stati colpiti, sia pure in modo lieve, dal Covid 19 e hanno dovuto osservare un isolamento.

Ecco, in ogni caso, le attività ce non riapriranno il prossimo 2 giugno.

Discoteche e locali notturni: si tratta di luoghi nei quali la trasgressione è al massimo e dove l’alcol scorre pure in modo abbondante. Troppo rischioso aprire dei locali che potrebbero invitare ad alzare la guardia con indubbi rischi per la collettività.



Palestre: nessun attività sportiva con partecipazione del pubblico. Anche in questo caso la vicinanza delle persone e la diffusione del virus potrebbero rivelarsi pericolosi.



Cinema: vale il ragionamento fatto per le palestre. Troppe persone, ambiente chiuso, rischi di non mantenimento delle distanze barriera e di diffusione del virus.