Controlli nelle forze dell'ordine all'ora dell'aperitivo: situazione sotto controllo in tutta la provincia (Foto)

Come anticipato questo pomeriggio, in serata si sono svolti i controlli a tappeto in tutta la provincia da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, mirati a verificare il rispetto del distanziamento interpersonale, senza dare luogo ad assembramenti e che i cittadini siano provvisti – dove richiesto - dei dispositivi di protezione individuale.

Questa sera, all’ora dell’aperitivo, le forze dell’ordine hanno svolto tutta una serie di verifiche per evitare contatti troppo ravvicinati, come purtroppo avvenuto in altre situazioni. I controlli, come sino ad ora è avvenuto sono indirizzati, non tanto a colpire con sanzioni, quanto a far comprendere la delicatezza di questa fase di riapertura, successiva al lockdown, durante la quale ogni singolo è chiamato a concorrere affinché non venga messa in pericolo la salute pubblica.

I controlli verificheranno un non sempre facile equilibrio che consenta di coniugare l’esigenza di tutti di tornare alla vita normale, con quella primaria di evitare che possano ricrearsi le condizioni per una ripresa dei contagi da Covid-19.