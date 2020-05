Siria, stupri e donne impalate nelle carceri delle milizie del Sultan Murad filoturche

Emergono particolari raccapriccianti su quello che accade nel territorio siriano controllato dalla Turchia. L’Organizzazione per i diritti umani di Afrin ha rivelato i dettagli sconcertanti delle violenze perpetrate dalla milizia di Sultan Murad, ovvero lo strumento turco per commettere crimini e da cui Ankara sta cercando di prendere le distanze in pubblico: pulizia etnica dei curdi per sostituirli da coloni filo-turchi, torture e stupri di gruppo, impalamenti di donne.

Strumenti Politici ha intervistato in merito Hasan Ivanian, docente universitario e ricercatore dell’Organizzazione per i diritti umani, fuggito dall’ex enclave curda durante l’occupazione turca del 2018 e rifugiatosi in un villaggio a nord di Aleppo, riconquistata dalle truppe Damasco e ora sotto il controllo russo. Ivanian ci ha spiegato il fenomeno dei minori reclutati e rapiti per essere catapultati in altro teatro di guerra dalle fazioni estremiste di opposizione ad Assad.

I giovani di Idlib e Aleppo vengono assoldati dalle milizie islamiste aggregatesi alle forze turche e mandati a combattere nell’inferno della Libia. Altre persone vengono arrestate o rapite dalla brigata di Sultan Marad per essere poi trasferite in Turchia o riscattate: lo scopo è avere finanziamenti e addestrare nuovi miliziani. La Divisione Sultan Murad è dispiegata nelle aree sotto il controllo dell’esercito turco nella campagna settentrionale e nord-occidentale di Aleppo ed è considerata una delle fazioni dominanti in quel territorio, perché riceve sostegno diretto dall’esercito turco.

Per leggere l’articolo completo, cliccate qui http://strumentipolitici.it/siria-nelle-prigioni-del-sultan-murad-sostenuto-dalla-turchia-stupri-e-donne-impalate-i-minori-di-idlib-rapiti-e-portati-in-libia/