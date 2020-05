"Il genio", il nuovo brano del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini con il chitarrista di Imperia Tony Bellardi

È uscita la nuova composizione del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini .Un nuovo singolo in collaborazione con il chitarrista di Imperia Tony Bellardi che corona un'amicizia iniziata dieci anni fa e portata avanti con poche parole e molti fatti.







"Già dalle prime note la canzone mette le cose in chiaro, gli occhi si chiudono e ci si immerge in una calda atmosfera che la con la graduale spinta dal suono deciso di Bellardi esplode in una ballata rock dove la chitarra del genio imperiese esalta la robustezza del testo. - raccontano - Questo è un lavoro in cui la maturità artistica di Ferrandini si esprime al massimo, senza indugi, senza filtri, pura come deve essere sempre una canzone che dall’umiltà dell’anima vola verso le vette più alte".



"Parlare della vita di quello che drammaticamente ti propone, di quello che a ritroso ognuno di noi ripercorre, necessità di attenzione, sensibilità e molta consapevolezza. - aggiungono - Il testo scorre limpido snocciolando la crudezza che ognuno di noi vive quotidianamente, nascosta dalla poca lucidità che solo il tempo può restituire. È evidente che il vissuto del nostro talento, toccato più che mai dal genio stesso, permette al vero sognatore di avere una speranza ben radicata nel cuore, magari nascosta, ma sicurante viva al di là di della durata stessa dell'esistenza".