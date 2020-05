Ospedaletti: perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo della Rt, 46enne portato in ospedale (Foto)

Perde il controllo della sua auto e finisce contro il marciapiede ed un palo della Riviera Trasporti. E’ accaduto oggi pomeriggio verso le 16, quando una Seat Ibiza è ‘impazzita’ sulla statale Aurelia a pochi passi dalla discesa del circuito di Ospedaletti.

L’uomo, un 46enne, ha raccontato di non ricordare quanto accaduto ed è probabile che abbia perso il controllo dell’auto per un malore. Ha riportato una serie di traumi in diverse parti del corpo ed è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza e gli agenti della Municipale della città delle rose. Non sono stati coinvolti altri mezzi ma il traffico è stato deviato per alcuni minuti sul circuito, in modo da ridurre i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia. Nelle prossime ore gli operai della Rt dovranno anche verificare la stabilità del palo colpito dall’auto.