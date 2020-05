'Linea Due Acconciature' di Sonia Stilo e Renata Taggiasco di via Zeffiro Massa, 'Riccioli' di Gianna De Fusco in via Volta e 'Luciana&Renata' di Luciana Pozzi in via Martiri aderiscono all'iniziativa in favore degli operatori sociosanitari.

L'iniziativa consiste nel donare gratuitamente un servizio da parte di parrucchiere ed estetiste a tutti gli operatori sociosanitari.