Emergenza Coronavirus: in Liguria dati ancora in calo, i positivi sono 4540. Il totale delle vittime sale a 1344 (+10)

I dati odierni dell'emergenza Coronavirus in Liguria vedono un calo di 59 positivi con un totale complessivo che si assesta a 4540. Rispetto a ieri si segnalano 10 decessi che portano il totale delle vittime a 1344. Il test effettuati sono 78078 (2056 in più rispetto a ieri).

Sono 2138 i liguri in isolamento domiciliare (-49). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2007 (+11), mentre i guariti con due test negativi sono 3225 (+100)

Ecco i casi suddivisi per provincia:

Imperia: 652

Savona 763

Genova 2910

La Spezia 211

In fase di verifica 4



Gli ospedalizzati in totale sono 395 (26 in terapia intensiva), -21 rispetto a ieri:

Asl1 65 (7 in terapia intensiva) -2 rispetto a ieri

Asl2 70 (5) -5 rispetto a ieri

San Martino 58 (7) -11 rispetto a ieri

Evangelico 15 (0)

Galliera 70 (0)

Gaslini 2 (0)

Villa Scassi 42 (3) - 6 rispetto a ieri

Gallino 1 (0)

Micone 0 (0)

Colletta 0 (0)

Asl4 Sestri Levante 30 (0)

Lavagna 2 (0) +2 rispetto a ieri

Asl5 40 (4) -1 rispetto a ieri

I soggetti in sorveglianza attiva sono in totale 1320, così suddivisi:

Asl1 135

Asl2 390

Asl3 325

Asl4 278

Asl5 192