Sanremo: sequestro di mascherine alla 'Donzella', la farmacia totalmente estranea all'indagine. Marchio contraffatto dall'azienda

Il Dottor Marcello Stanchieri, titolare della farmacia Donzella di piazza Eroi Sanremesi nella città dei fiori, ci ha scritto in relazione alla notizia da noi pubblicata sul sequestro di circa 3.000 mascherine da parte della Finanza, nel suo esercizio.

Secondo quanto scrive il Dottor Stanchieri, la notizia mancherebbe di un suo commento e che avrebbe insinuato il convincimento che la farmacia sarebbe corresponsabile di comportamenti censurabili e costituenti ipotesi di reato. Nel nostro articolo abbiamo semplicemente riportato quanto è accaduto senza nessun tipo di accusa nei confronti della farmacia e non ci saremmo mai permessi di farlo.

Ma la notizia, confermata da fonti ufficiali, era di dominio pubblico in quanto in molti hanno notato (come i nostri giornalisti presenti sul posto) la presenza della Guardia di Finanza dentro e fuori la farmacia, anche nel momento in cui venivano portati fuori gli scatoloni.

Come è giusto fare riportiamo le esternazioni del Dottor Stanchieri che, scrivendoci, ci conferma l’assoluta buona fede del suo esercizio e la completa estraneità alle ipotesi di reato della Procura che, nelle Marche ha dato avvio all’indagine con l’ausilio della Finanza: “Il reato – secondo quando sottolineato dal Dottore – come verbalizzato dalla Gdf, sarebbe da ricondurre al fornitore dei dispositivi, che ha venduto gli stessi con il marchio contraffatto, a diverse farmacie in Italia”.

“Ancora una volta le farmacie – prosegue il medico sanremese – ed i loro titolari vengono indirettamente descritti come approfittatori e complici di loschi traffici a carico dei clienti mentre, come tutti sanno, in questo difficile momento di emergenza sanitaria, si sono impegnati al di sopra delle loro possibilità, per contribuire ai bisogni della cittadinanza, fornendo risposte pronte ai clienti e cercando di Dpi, spesso introvabili”.

Pur comprendendo la tesi del Dottor Stanchieri, vogliamo sottolineare che la nostra redazione si è limitata a raccontare i fatti, come previsto dal nostro codice deontologico, senza assolutamente accusare la farmacia in questione, come si evince dall’articolo pubblicato.