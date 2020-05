Maltempo: forti acquazzoni nel corso della notte, Pigna la località più colpita con 94 millimetri

Le piogge di questa notte hanno colpito più che altro la Lombardia ed il basso Piemonte, lambendo anche la nostra provincia, dove si sono registrati forti acquazzoni, concentrati principalmente sull’entroterra ed in particolare quello più ad Ovest.

La località maggiormente colpita è stata Pigna, con 94 millimetri (tutti concentrati tra le 21 e le 4, con una ‘cumulata’ di 27 tra mezzanotte e l’una). Poco dietro Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte, con 86 millimetri ed un picco di 35 mm tra mezzanotte e l’una (il più alto della notte). Ad Apricale, tra le 20 e le 3 sono stati 60 i mm scesi, con una ‘cumulata’ di 18 tra mezzanotte e l’una. A Triora sono stati 51 i millimetri totali (tra le 22 e le 3) con il picco di 18 mm tra l’una e le 2. Airole ha visto 41 mm tra le 21 e le 2 di notte.

Le altre località hanno visto quantità inferiori, soprattutto sulla costa, dove si sono registrate brevi piogge. Questa la situazione: Col di Nava 34, Rocchetta Nervina 31, Carpasio 29, Pieve di Teco 28, Castelvittorio 22, Bajardo 17; Ceriana, Montalto, Ventimiglia e Pontedassio 15; Dolceacqua 13, Borgomaro 12, Dolcedo 11, Sanremo 9, Diano Marina 8, Imperia 2.

Per quanto riguarda rii e torrenti non si registrano problemi di sorta. Sono cresciuti nel corso della notte, in particolare l’Argentina, il Nevia ed il Roya ma sono già rientrati nella norma e non vengono segnalati danni.

Temperature minime di stanotte in lieve diminuzione, soprattutto nell’entroterra, con la più bassa a Poggio Fearza con 4,2. Quindi Pigna 6,6, Apricale 6,7, Col di Nava con 7,5, Ceriana 9,4 e Triora 9,5. Più alte sulla costa: Ventimiglia 14,6, Imperia 15,5, Diano Marina 15,7 e Sanremo 15,8.

Quest’oggi il passaggio di una nuova perturbazione porta precipitazioni e condizioni di instabilità, con possibili locali rovesci o temporali di intensità anche forte. I fenomeni si esauriranno già in mattinata sulla nostra provincia, lasciando spazio a un pomeriggio variabile. I venti soffieranno da Sud, Sud-Ovest con intensità fino a forte con raffiche di burrasca intorno ai 70-80 km/h. Mare molto mosso, localmente agitato a Ponente.