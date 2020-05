È morto Ezio Bosso, pianista e compositore che nel 2016 incantò l'Ariston al Festival di Sanremo

Lutto nel mondo della musica italiana e internazionale. È morto a soli 48 anni Ezio Bosso, pianista e compositore di fama internazionale.

Se n'è andato al termine di una lunga malattia neurodegenerativa che lo aveva colpito nel 2011, diagnosticata a seguito di un intervento per un tumore al cervello.

Considerato uno dei musicisti più influenti del panorama internazionale, Bosso fu anche ospite al Festival di Sanremo nel 2016. Commosse il pubblico dell'Ariston e i milioni di telespettatori del Festival con un'esibizione tanto stupefacente quanto toccante.

Le sue parole, da quando aveva contratto la malattia, erano di supporto alle molte persone che, come lui, combattono contro un male spietato e inesorabile. Persona buona e gentile, nella sua carriera ha ricevuto riconoscimenti in ogni angolo del mondo, salvo poi abbandonare lo strumento per dedicarsi solamente alla composizione quando la malattia, ultimamente, non gli aveva permesso di suonare ancora.