Consolidamento delle pareti: da lunedì chiusura diurna dal lunedì al venerdì della Statale 20 a Breil sur Roya

Da lunedì prossimo al 29 maggio, tra le 8.30 e le 16, sarà interrotta la statale 20 del Colle di Tenda, in territorio francese a Breil Sur Roya, escluso il sabato e la domenica.

Sarà quindi aperta nei weekend dal venerdì alle 16 e fino al lunedì successivo alle 8. Lo stop diurno è dovuto ai lavori di consolidamento delle pareti rocciose. La deviazione è prevista, per i veicoli inferiori alle 19 tonnellate sulle RD 2566 e RD 2204 tramite il Col de Brouis mentre non è prevista nessuna deviazione per gli altri veicoli.