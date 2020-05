I problemi dei balneari ed il 'distanziamento sociale': oggi in diretta da una spiaggia vedremo come si potrà fare

Puntata speciale, quella di oggi pomeriggio alle 14.45 per gli approfondimenti dedicati all’emergenza Coronavirus, in diretta su Sanremo News e Imperia News. Con la conduzione di Federico Marchi, infatti, saremo in diretta da una spiaggia di Sanremo, con due gestori di stabilimenti balneari e con l’Assessore matuziano Mauro Menozzi.

Sul tavolo, ovviamente, i problemi dettati dai distanziamenti sociali per evitare il contagio da Covid-19 per la stagione che partirà a breve. Saremo ai bagni Stella con la titolare dello stabilimento, Debora Delbecaro (rappresentante di Cna) e Davide Berardi (Presidente dei Balneari di Confartigianato Imperia). Tratteremo gli argomenti più importanti della categoria e vedremo sul campo come si potranno approntare le spiagge per la stagione 2020.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e ImperiaNews. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.