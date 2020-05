Cna Imperia e Studio Aschei: #AndareOltre, pronti a ripartire in sicurezza con il settore Somministrazione oggi alle 18

#AndareOltre, il percorso online di CNA Imperia, ha toccato il cuore delle imprese del settore Benessere, estetica, acconciatura e tatuatori. Sempre nutrita la partecipazione, con oltre 100 imprese collegate in diretta: il focus dell’incontro, coordinato dal dott. Aschei dello Studio Aschei e Associati, sociologo con pluriennale esperienza nell’affiancamento imprenditoriale, è stata sicuramente la ripresa delle attività in previsione per lunedì prossimo e le linee guida per la gestione protetta del centro o salone.

“Il comparto, a tutela di clienti e dipendenti, offre tutte le garanzie necessarie per riaprire saloni di acconciatura, centri estetici e di tatuaggio nella massima sicurezza e nel totale rispetto delle più rigorose disposizioni e procedure igienico-sanitarie, che già di norma conosce e segue con grandissima attenzione.”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia. E continua, “Sin da subito ci siamo attivati affinché i Comuni della Provincia di Imperia, che ancora non lo prevedevano, permettessero agli operatori, al momento della riapertura, di poter osservare un orario più ampio. Considerata la particolare situazione a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione prolungata del settore degli acconciatori ed estetiste, stante la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile, abbiamo richiesto che per il periodo estivo gli operatori potessero osservare un orario prolungato, soprattutto senza obbligo di chiusura settimanale, ne’ infrasettimanale né di chiusura festiva. I Comuni hanno subito ascoltato le nostre istanze e, via via in questi giorni, stanno provvedendo ad emanare le ordinanze di deroga ai regolamenti comunali del settore”.

La collaborazione della CNA Imperia con le Istituzioni prosegue efficacemente: l’incontro ha previsto il saluto introduttivo di Livio Bracco, neo designato Responsabile Sede Territoriale INAIL di Imperia, che ha puntualizzato l’importanza di investire nella sicurezza. “Quello con la CNA Imperia è un rapporto che prosegue da anni, a partire dagli incontri realizzati sul territorio per la promozione del Bando ISI, uno scambio finalizzato a favorire e sostenere il rispetto delle normative sulla sicurezza, ancor più forti in questo periodo di emergenza legato al diffondersi del Coronavirus. Quello promosso dal nostro Istituto in questi giorni è un documento tecnico, realizzato con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile. Il documento contiene una analisi del rischio nel settore in questione e le principali misure di prevenzione e protezione, nonché semplici regole di comportamento da porre in atto da parte della popolazione, per il contenimento della diffusione del contagio da SARS – CoV – 2, un documento che deve essere recepito, per contemperare le esigenze di sicurezza con le necessità delle imprese".

Bracco ha concluso portando i saluti del dott. Lanzone della direzione Unità Territoriale di Savona e Imperia, confermando la più piena disponibilità della struttura, per il tramite dell’Associazione, a rispondere a domande specifiche di tipo tecnico.” Una collaborazione importante che proseguirà. Ci rendiamo infatti disponibili ad un intervento con funzionari tecnici INAIL per rispondere in diretta alle domande: un nuovo approccio per andare incontro alle imprese, che proseguirà anche con un nuovo bando, finalizzato a sostenere, con un contribuito, l’acquisto dei DPI”.

L’incontro è poi proseguito con l’intervento tecnico di Lorenzo Rossetto, Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza CNA Imperia, che ha approfondito in dettaglio le succitate Linee guida individuate dall’INAIL e dall’Istituto superiore di sanità per il contenimento del rischio di contagio nel settore della cura della persona: un intervento animatissimo dall’intervento e dalle domande degli imprenditori, che ha toccato i temi della sanificazione, igienizzazione e disinfezione, del controllo degli accessi, del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, dell’importanza dei dispositivi protezione individuale (dpi), della sorveglianza sanitaria e della opportuna formazione ai collaboratori ed informazione a clienti e fornitori.

“Le linee guida individuate dall’INAIL e dall’Istituto superiore di sanità introducono indicazioni ragionevoli per garantire la massima tutela ai dipendenti e clienti, tema al quale le imprese del settore dedicano particolare e costante attenzione da sempre.”, conclude Vazzano. “È necessario adesso che, attraverso il confronto tra Governo e parti sociali, vengano conciliate le raccomandazioni tecnico-scientifiche con le caratteristiche delle imprese e la necessaria tenuta del sistema economico. L’adozione delle misure indicate potrebbe comportare, infatti, un aggravio dei costi per gli operatori mentre la necessità di rispettare le disposizioni in materia di distanziamento richiederà una maggiore flessibilità organizzativa: gli orari di apertura e di lavoro dovranno consentire il recupero di una normale capacità di accoglienza giornaliera.”

“In questa fase saranno molto importanti, da un lato la collaborazione delle amministrazioni municipali che dovranno concedere una maggiore libertà di orario, dall’altro una più ampia disponibilità da parte di dipendenti e collaboratori delle imprese a orari di lavoro diversificati su un arco temporale più ampio e sulla base delle esigenze organizzative delle imprese. Tali raccomandazioni devono rappresentare il perimetro all’interno del quale le Regioni possano eventualmente intervenire in termini di maggiore flessibilità alla luce delle esigenze territoriali e dell’evoluzione dei contagi. Siamo consapevoli che si tratta di un passo necessario per riavviare le attività che va però considerato applicabile per un tempo definito e, auspicabilmente, il più breve possibile”.

E #AndareOltre continua questa sera, sempre online sempre su ZOOM, alle 18 con un incontro rivolto al settore Somministrazione dal titolo: PRONTI A RIPARTIRE IN SICUREZZA - Le linee guida per la gestione protetta della tua attività, sempre con il prezioso supporto tecnico di Lorenzo Rossetto, Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza CNA Imperia. Interverrà anche Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza. Eventuali quesiti specifici da parte di imprese interessate a partecipare all’incontro on line possono essere anticipati all’indirizzo segreteria@im.cna.it; lo stesso recapito può essere utilizzato anche per richiedere il link di partecipazione all’incontro.