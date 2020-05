Fase 2, Di Muro (Lega): “Dopo ore di dibattito, il governo approva nostro odg su frontalieri: ora si attivi su tavolo con la Francia e Principato di Monaco”

“Dopo due ore e mezzo di dibattito in Aula, che ha portato a una riformulazione da parte del nostro ordine del giorno, è stato finalmente approvato l’ordine della Lega che impegna l'esecutivo ad ‘attivarsi il prima possibile per superare le criticità dei lavoratori frontalieri’. Ora non ci sono più alibi: il governo si attivi per risolvere le criticità e le problematiche, legate in particolare al traffico e alle code dovute a controlli e autocertificazioni in continuo cambiamento". Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro, firmatario dell’ordine del giorno insieme ai deputati della Lega Nicola Molteni, Alessandra Locatelli ed Eugenio Zoffili.



"Francia e Germania hanno un tavolo di coordinamento per i controlli alle frontiere e per particolari deroghe ai frontalieri. L’Italia, fino a oggi, è stata assente: l’esecutivo apra un canale di discussione con la Francia e il Principato di Monaco per affrontare le problematiche collegate alle restrizioni alla circolazione transfrontaliera, sia viaria sia ferroviaria, oggi ridotta all’osso con soppressioni di convogli dell’ultimo minuto. La Lega vigilerà perché il governo rispetti l’impegno preso verso i lavoratori frontalieri, che meritano rispetto e dignità e non di essere considerati lavoratori di serie B” conclude Di Muro