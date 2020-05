Decreto presentato ieri dal Presidente del Consiglio: Bissolotti "Gli italiani non hanno tempo da sprecare"

“Ieri il nostro caro presidente Conte con l’aiuto di Gualtieri e Patuanelli, ha presentato il decreto che avrebbe dovuto dare dei segnali importanti per rilanciare l’economia del Paese, segnali forti che tutti aspettavamo con ansia. Poco dopo la presentazione però ci siamo accorti che purtroppo siamo davanti all’ennesimo rinvio, perché in realtà è un decreto di attesa, di speranza ma non di rilancio”.

Interviene in questo modo il vice Presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti, che prosegue: “Purtroppo non è quello che tutti attendevamo, nessuna risposta chiara. In aggiunta, per ulteriori temporeggiamenti, il testo passerà poi alle Camere per eventuali modifiche. Con questo Decreto Legge tramite il quale speravamo risposte concrete per gli imprenditori e le famiglie in difficoltà, si va ad allungare ancora di più l’attesa degli italiani per dei soldi che servono adesso, e non tra un mese e mezzo”.

“Lo stesso Ministro dell’Economia – termina Bissolotti - ha definito questa manovra come ‘il primo passo per il rilancio’. Ma come il primo passo? Il Governo si affacci dal palazzo e si renda conto che i cittadini italiani non hanno altro tempo da sprecare”.